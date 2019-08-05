Делегация ЕС в Узбекистане приветствовала решение о ликвидации колонии «Жаслык»

CA-NEWS (UZ) - Глава делегации Европейского Союза в Узбекистане Эдуардс Стипрайс приветствовал решение президента Шавката Мирзияева о закрытии печально известной колонии «Жаслык».

Как сообщают местные СМИ, данное решение даст возможность вывести сотрудничество между Узбекистаном и ЕС на новый уровень.

Напомним, что 2 августа президент Узбекистана подписал постановление «О ликвидации специализированной колонии по исполнению наказания №19 Министерства внутренних дел Каракалпакстана», расположенной в поселке «Жаслык» в Кунградском районе.

Ряд представителей международных правозащитных организаций также приветствовали решение властей Узбекистана о закрытии данной колонии.

По мнению представителя Human Rights Watch по Центральной Азии Стива Свердлова, «закрытием данного учреждения президент показал большую политическую храбрость».

«Это, без сомнения, хорошая новость для Узбекистана, надеюсь, что это и окончание эпохи. Все громкие случаи насилия в Узбекистане произошли именно в «Жаслыке». Закрытием данного учреждения президент показал большую политическую храбрость. Нужно учить историю, ошибки не должны повторяться», – сказал Свердлов.

Колония «Жаслык» долгие годы подвергалась критике со стороны правозащитников за плохие условия содержания и жестокость к заключенным, многие из которых были осуждены за политическую и религиозную деятельность.

Напомним, что 29 апреля этого года Комиссия США по международной свободе вероисповедания выступила с призывом закрыть колонию «Жаслык». Комитет против пыток ООН с 2002 года советовал узбекским властям закрыть эту колонию.