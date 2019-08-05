США становятся пятой страной, поддерживающей стратегическое партнерство с Монголией,- Баттулга

CA-NEWS (MNG) - В рамках своего визита в США президент Монголии Халтмагийн Баттулга встретился с некоторыми сенаторами и представителями административных подразделений США в Библиотеке Конгресса. Президент Монголии начал с встречи, выразив удовлетворение тем, что США стали пятой страной, достигшей уровня стратегического партнерства с Монголией.

«Президент Дональд Трамп и я провели встречу, которая длилась два часа. Один из важных обсуждавшихся вопросов касался прагматических решений и путей реального улучшения экономических отношений между Монголией и США на основе нашего стратегического партнерства», - сказал он. «Монголия рассматривает США в качестве своего важного торгового партнера и инвестора, в этой связи в полной мере возможно взаимовыгодное сотрудничество для экономики двух стран, а также для инвестиций, финансов и торговли. Мы оба согласны с тем, что уровень нашего экономического сотрудничества остается неудовлетворительным».