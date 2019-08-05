В Самарканде парень-инвалид зарезал отца

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CA-NEWS (UZ) - 26-летний житель села «Ульмас» в Нарпайском районе Самаркандской области подозревается в убийстве 56-летнего отца. По словам очевидцев, в результате семейного конфликта 1 августа парень нанес отцу несколько ударов ножом в область сердца.

56-летний житель села «Ульмас» в Нарпайском районе Самаркандской области Б.Х. вечером 1 августа был убит в своем доме ударом ножа в сердце

Об этом сообщил один из жителей села. По словам собеседника, по подозрению в убийстве мужчины подозревается его сын-инвалид.

– Вчера, примерно в 9 часов вечера, я проходил мимо дома покойного Б.Т.. Увидел там «скорую» и милицейскую машину. Решил зайти в дом соседа, там стоял сильный крик. Выяснилось, что сын зарезал отца. Потом тело мужчины увезли. В отделение милиции увезли также его жену, сына и невестку, – сказал один из жителей села «Ульмас».

Как говорит один из активистов села «Ульмас», причиной убийства 56-летнего Б.Т. послужила многолетняя вражда между отцом и сыном.

– Парень, подозреваемый в убийстве отца, является инвалидом с детства, у него одна рука была недоразвита. Парень зарабатывал себе на жизнь, работая разнорабочим. Был женат, воспитывал двух детей. Его отец постоянно конфликтовал с ним, сильно мучил сына, даже зимой выгонял из дома семью своего сына. Парень вместе с двумя детьми и женой проживал в съемной квартире. Потом вернулся в отчий дом. Несмотря на то, что парень проживал в одном доме с отцом, его семья питалась отдельно, – говорит активист.

Собеседник говорит, что 1 августа покойный мужчина спровоцировал очередной скандал в семье, оставив жену и детей своего сына-инвалида на улице.

– У покойного была своя земля в поле, там он занимался земледелием. В день трагедии сын-инвалид покойного мужчины уехал на кладку кирпича, его жена вместе с детьми вышла куда-то. А отец, закрыв дверь дома на замок, уехал в поле. Когда невестка вместе с детьми вернулась домой, дверь дома была заперта на замок. Она до самого вечера в жару просидела вместе с детьми на улице. Когда сын-инвалид вернулся домой, он застал жену с детьми на улице. Парень взломал замок, после чего семья смогла зайти в дом. Вернувшись вечером домой и увидев взломанный замок, отец устроил очередной скандал. В результате этого скандала сын-инвалид в гневе нанес несколько ударов ножом в область сердца своего отца, – сказал собеседник.

Сотрудник отдела внутренних дел Нарпайского района сообщил, что в отношении 26-летнего Т.Х.,задержанного по подозрению в убийстве отца, возбуждено уголовное дело по статье 97 («Умышленное убийство») УК Узбекистана. Парень взят под стражу, в настоящее время ведется следствие.