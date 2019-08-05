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  5 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Замглавы Минобороны России прибыл в Узбекистан

CA-NEWS (UZ) -  Замминистра обороны РФ Тимур Иванов прибыл в Узбекистан поддержать сборную ВС России на состязаниях по военно-медицинскому многоборью "Военно-медицинская эстафета" (проходит в рамках V Армейских международных игр), сообщили РИА Новости в пресс-службе военного ведомства.

"Заместитель министра обороны России Тимур Иванов прибыл в Узбекистан, где примет участие в торжественной церемонии открытия международного этапа конкурса армейских игр "Военно-медицинская эстафета". В ходе визита заместитель главы военного ведомства проведет встречу с участниками российской сборной, ознакомится с условиями размещения спортсменов и инфраструктурой горного полигона Фориш, где уже завтра, после открытия конкурса, пройдут первые соревнования", - говорится в сообщении.

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Накануне состоялась жеребьевка, которая определила очередность стартов в индивидуальном и командном первенствах. Первой на старт выйдет команда Анголы, военнослужащим ВС РФ предстоит начать состязания третьими.
Впервые "Военно-медицинская эстафета" пройдет за рубежом в Узбекистане на высокогорной учебной базе Фориш. Военные из 11 стран будут соревноваться в вождении спецтехники, эвакуации раненых с поля боя с оказанием первой медицинской помощи, выполнят упражнения учебных стрельб из стрелкового оружия, а также пройдут единую полосу препятствий.

В этом году в эстафете принимают участие 11 государств (Азербайджан, Ангола, Армения, Беларусь, Вьетнам, Зимбабве, Мьянма, Россия, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан), вооруженные силы Венесуэлы представлены на соревнованиях в качестве наблюдателя.

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