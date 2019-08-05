В автоаварии на трассе в Узбекистане погибли трое граждан Казахстана, двое из них дети

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане произошло ДТП, в котором погибли трое граждан Казахстана, сообщает пресс-служба МИД РК.

- 3 августа на 136 км автодороги Нурата-Джизак-Фариш в Нуратинском районе Навоийской области автомашина Daewoo Nexia выехала на встречную полосу и совершила столкновение с грузовой автомашиной Isuzu. В легковом автомобиле вместе с водителем находились семь человек, двое из них - несовершеннолетние дети. В результате столкновения на месте погибли трое граждан Республики Казахстан (1952, 2013 и 2016 годов рождения), – говорится в сообщении.

Еще трое граждан Казахстана получили серьезные травмы и были госпитализированы в реанимационное отделение медицинского учреждения Нуратинского района. На сегодняшний день они все в сознании, но состояние остается тяжелым.

Все погибшие и пострадавшие граждане РК являются родственниками и выходцами из Узбекистана. В связи с этим родственники приняли решение похоронить погибших на территории Узбекистана.