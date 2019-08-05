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  5 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Совет Безопасности предупреждает о возможности «масштабных гуманитарных последствий» распространения вируса Эболы

CA-NEWS (CA) -  Члены Совета Безопасности серьезно озабочены распространением Эболы в Демократической Республике Конго (ДРК) и призывают расширить международное сотрудничество, чтобы остановить инфекцию. В заявлении Совбеза говорится о том, что Эбола может перекинуться на соседние страны, дестабилизировать ситуацию в регионе и привести к масштабным гуманитарным последствиям, передает служба новостей ООН.

Представляя заявление, Яцек Чапутович, министр иностранных дел Польши, которая в августе председательствует в Совбезе, подчеркнул необходимость скоординированных усилий в борьбе с инфекцией. В этом контексте авторы документа высоко оценивают работу правительства ДРК, Миссии ООН в этой стране, Африканского союза, гуманитарных организаций и всех, кто оказывает поддержку правительству, и призывают укрепить принимаемые меры.

Члены Совбеза призывают правительство и гражданское общество активно сотрудничать с соответствующими партнерами, чтобы успешно предотвращать и выявлять инфекцию, лечить зараженных и проводить эффективные кампании по вакцинации.

В заявлении выражается серьезная озабоченность по поводу ситуации в области безопасности в районах, где распространяется Эбола, в том числе - в связи с нападениями на медицинские учреждения и медперсонал. Авторы подчеркивают, что это серьезно подрывает усилия по борьбе с инфекцией и призывают вооруженные группы немедленно прекратить насилие.

«Совет Безопасности самым решительным образом осуждает угрозы в адрес медицинских работников и преднамеренные нападения на них», - говорится в заявлении. Члены Совета потребовали создать все условия для работы гуманитарных и медицинских сотрудников, которые исполняют свои профессиональные обязанности.

Совет Безопасности также подчеркивает необходимость дальнейшего укрепления международного сотрудничества по борьбе с Эболой, в том числе расширения финансовой и технической помощи, а также оказания поддержки в области научных разработок.

Накануне в мире отметили печальную дату – ровно год назад правительство ДРК объявило о новой вспышке Эболы. За это время вирусом заразились 2 600 человек, 1 800 из них скончались. В июле Всемирная организация здравоохранения назвала эпидемию в ДРК «чрезвычайной ситуацией международного значения». В последние дни положение усугубили сообщения о выявлении случаев инфицирования в густонаселенном городе Гома, который находится вблизи границы ДРК с Руандой и Угандой.

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