В Узбекистане стартовал международный конкурс «Военно-медицинская эстафета»

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане 4 августа на базе горного полигона “Фориш” прошла торжественная церемония открытия конкурса “Военно-медицинская эстафета”, который проходит в впервые Узбекистане в рамках V Армейских международных игр. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РУ.

В нем приняли участие министр обороны Узбекистана генерал-майор Баходир Курбанов, хоким Джизакской области Эргаш Салиев и его заместители, командующие войсками военных округов, заместитель министра обороны России Тимур Иванов, военные атташе зарубежных государств аккредитованные в Узбекистане, представители СМИ и звезды эстрады.

Баходир Курбанов искренне попривествовал участников международного конкурса “Военно-медицинская эстафета” и пожелал всем больших успехов.

«Сегодня мы даём старт состязаниям военно-медицинских профессионалов, которые продемонстрируют нам своё мастерство, проявят лучшие качества, необходимые на военной службе: выучку, твердость характера, профессионализм и дисциплину, умение действовать слаженно и чётко, а также способность быстро принимать решения, от которых в реальной боевой обстановке зависит не только успех, но в первую очередь здоровье и жизнь людей. Не сомневаюсь, что все участники с достоинством пройдут испытания и подтвердят свой высокий профессионализм,» – сказал министр обороны.

Заместитель министра обороны России Тимур Иванов зачитал поздравление министра обороны России генерала-армии Сергея Шойгу участникам «АрМИ-2019».

После официальной части торжества состоялась концертная программа, которую открыл дефиле в исполнении Центрального военного оркестра Минобороны Узбекистана. Яркие и красочные показательные выступления звезд эстрады и Центрального ансамбля песни и танца Вооруженных Сил Узбекистана заполнили теплом и праздничным настроением.

V Армейские международные игры в этом году собрали рекордное количество участников – 217 команд, более 5 тыс. военнослужащих из 36 государств мира. В качестве дебютантов на играх в этом году на международной арене примут участие команды Иордании, Камбоджи, республик Конго и Мали, Кубы и Шри-Ланки.

В этом году страны НАТО тоже выразили большой интерес к АрМИ. В роли наблюдателей участвуют представители США, Франции, Турции и Словакии.

“АрМИ – 2019” состоят из 31 конкурса 16 из которых пройдут в России, четыре в Китае, три в Казахстане, по два в Беларуси и Иране, а также по одному в Армении, Азербайджане, Индии, Монголии и Узбекистане.