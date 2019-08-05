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  5 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Парламент Монголии продолжит свою работу с 15 августа

CA-NEWS (MNG) -  Председатель и депутаты ВГХ (парламента) Монголии работают в своих избирательных округах для ознакомления граждан с законопроектом о внесении изменений и дополнений в Конституцию Монголии и заслушивания их предложений по этому вопросу, передает MOntsame.

В связи с этим парламент временно прервал свою работу. Однако заседания парламентских подгрупп по вопросам внесения изменений и дополнений в Конституцию продолжаются в обычном режиме.

Так с 12 августа состоятся заседания парламентской фракции МНП (Монгольской народной партии) и ряда парламентских подгрупп, а также заседание Посткомитета по госустройству.

После этого 15-16 августа ВГХ продолжит свою работу.

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