Парламент Монголии продолжит свою работу с 15 августа

CA-NEWS (MNG) - Председатель и депутаты ВГХ (парламента) Монголии работают в своих избирательных округах для ознакомления граждан с законопроектом о внесении изменений и дополнений в Конституцию Монголии и заслушивания их предложений по этому вопросу, передает MOntsame.



В связи с этим парламент временно прервал свою работу. Однако заседания парламентских подгрупп по вопросам внесения изменений и дополнений в Конституцию продолжаются в обычном режиме.

Так с 12 августа состоятся заседания парламентской фракции МНП (Монгольской народной партии) и ряда парламентских подгрупп, а также заседание Посткомитета по госустройству.

После этого 15-16 августа ВГХ продолжит свою работу.