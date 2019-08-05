Стали известны подробности крушения самолета Ан-2 в аэроклубе в Фахрабаде

CA-NEWS (TJ) - В результате крушения самолета Ан-2 в Таджикистане один человек погиб и один получил ранения. Трагедия произошла в воскресенье в аэроклубе в Фахрабаде, сообщили Радио Озоди в ДОСААФ Таджикистана.

Абдуракиб Кодиров, пресс-секретарь ДОССАФ Таджикистана 5 июля сообщил Радио Озоди, что трагедия произошла около 10 часов утра. По его словам, после того, как парашютисты совершили прыжок, АН-2 заходил на посадку. "Все парашютисты успешно приземлились, но у самолета на высоте 10 метров внезапно заглох двигатель, в результате чего АН-2 рухнул на землю и загорелся", сказал он.

После крушения самолета пилоты 62-летний Ильхом Рахматов и 20-летний Бахтиёр Давлататов были отправлены в больницу района Хуросон. Врачам не удалось спасти Ильхома Рахматова - он скончался по дороге в лечебное учреждение, Бахтиёр Давлатов в настоящее время находится под присмотром врачей.

Абдуракиб Кодиров отметил, что у ДОСААФ имеются и другие учебные самолеты и желающие по-прежнему могут совершать прыжки с парашютом.

ГКНБ Таджикистана начал расследование по факту крушения учебного самолета в аэроклубе в Фахрабаде. Причины ЧП выясняются.

Аэроклуб в Фахрабаде был основан в 1936 году и в советский период успел выпустить несколько тысяч спортсменов и несколько десятков чемпионов.

Ан-2 — советский лёгкий многоцелевой самолёт используется как сельскохозяйственный, спортивный, транспортный, пассажирский самолёт и состоит на вооружении ВВС многих стран. Многие самолёты летают более 40 лет.

Самолет Ан-2, потерпевший крушение в Фахрабаде, был выпущен в 1978 году.

На балансе у ДОСААФ находятся три самолета Ан-2, известных в народе как «кукурузник». Один из таджикских парашютистов заявил Радио Озоди, что у самолетов никогда не возникало технических проблем. «В России сегодня эксплуатируются даже самолеты, которые были выпущены в 50-х годах прошлого века», отметил он. Однако корреспондент Радио Озоди Афсонаи Акобиршо, которая ранее совершала прыжки с парашютом в фахрабадском аэродроме, рассказала, что перед полетом полчаса авиатехники устраняли неполадки самолета.

Аэроклуб «Фахрабад» находится в 30 километрах к югу от таджикской столицы. В Таджикистане прыжки с парашютом из года в год становятся все популярнее.