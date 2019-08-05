Вступило в силу соглашение по туризму между Турцией и Узбекистаном

CA-NEWS (UZ) - В конце прошлой недели вступило в силу соглашение между Узбекистан и Турцией о сотрудничестве в области туризма от 25 октября 2017 года. Об этом 5 августа сообщил МИД Узбекистана.

«Заключение Соглашения нацелено на расширение взаимного сотрудничества в области туризма для ознакомления своих граждан с достижениями в области науки, социального развития, культуры, с природой и достопримечательностями, а также историческими памятниками и культурными традициями народов», — отмечается в пресс-релизе.

Согласно документу, стороны будут способствовать продвижению совместных туристических маршрутов и брендов, таких как, к примеру, «Великий Шелковый путь». Предполагается организация международных конференций, форумов, семинаров, выставок, публикаций в СМИ. Анкара и Ташкент намерены содействовать установлению прямых контактов между предприятиями туристической отрасли, привлекать инвестиции в развитие туристической инфраструктуры.

Напомним, что граждане Узбекистана могут находиться в Турции без визы 90 дней. Узбекистан в феврале прошлого года ввел 30-дневный безвизовый режим для граждан этой страны.





