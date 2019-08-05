Комиссия по справедливой торговле Южной Кореи наложит штрафы на 4 японские компании

CA-NEWS (CA) - По сообщениям южнокорейских СМИ, Комиссия по справедливой торговле этой страны постановила, чтобы японские компании выплатили штрафы за тайный сговор.

В сообщениях говорится, что японские фирмы на протяжении более 10 лет начиная примерно с 2004 года искусственно вздували цены на комплектующие, которые закупали южнокорейские автомобилепроизводители, передает NHK.

Там говорится, что штрафы в целом на сумму 7 миллионов 600 тысяч долларов будут взысканы с компаний Mitsubishi Electric, Hitachi Automotive Systems, Denso и Diamond Electric, а уголовные обвинения предъявлены компаниям Mitsubishi Hitachi.

Агентство новостей Йонхап сообщает, что комиссия планировала опубликовать свое постановление в середине июля, однако отложила срок в связи с проходящими между Токио и Сеулом переговорами по вопросу об ужесточении контроля за экспортом.

Как сообщает агентство, комиссия решила объявить его после того, как Япония исключила Южную Корею из списка стран, подлежащих упрощению процедур по контролю за экспортом.