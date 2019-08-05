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  5 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Праздник Иди Курбон в Таджикистане отметят 11 августа

CA-NEWS (TJ) -  Иди Курбон в Таджикистане в этом году отметит 11 августа. Совет улемов страны объявил дату празднования Иди Курбон – воскресенье, 11 августа, сообщает Avesta.

Праздничный намаз в честь Иди Курбон состоится во всех соборных мечетях начнется в 6 часов 30 минут утра.

Так, как празднования Иди Курбон в этом году приходится на воскресенье, то согласно нормам закона «О праздничных днях», понедельник, 12 августа также будет выходным днем.

Изи Курбон – праздник жертвоприношения является частью мусульманского обряда паломничества в Мекку, который отмечается с 8-го по 10-й день месяца Зуль-Хиджжи мусульманского лунного календаря в период совершения паломничества в Мекку.

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