РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  6 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Младшая дочь президента Шахноза Мирзиёева получила новую должность в министерстве дошкольного образования
Шахноза Мирзиёева (слева)
Шахноза Мирзиёева (слева)
Предыстория: Старшая дочь президента Узбекистана Саида Мирзиёева выложила фото сына, катающегося на Flyboard

CA-NEWS (UZ) -  Младшая дочь президента Узбекистана Шахноза Мирзиёева назначена начальником Главного управления формирования и ведения политики сферы дошкольного образования Министерства дошкольного образования, сообщила «Газете.uz», ссылаясь на пресс-службу МДО.

С декабря 2017 года Шахноза Мирзиёева работала заместителем начальника Главного управления организации деятельности дошкольных учреждений и стратегического развития МДО.

Напомним, что в апреле 2019 года старшая дочь президента Узбекистана Шавката Мирзиеева Саида также получила руководящую должность. Она была назначена из заместителем директора Агентства информации и массовых коммуникаций при администрации главы государства.

У Шавката Мирзиеева трое детей: две дочери и сын Миралишер, который учится в школе.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • США будут передавать Монголии недвижимость, купленную монголами благодаря оффшорным счетам
  • Стали известны подробности крушения самолета Ан-2 в аэроклубе в Фахрабаде
  • Туркменистан может вступить в Тюркскую торгово-промышленную палату
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×