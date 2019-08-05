Младшая дочь президента Шахноза Мирзиёева получила новую должность в министерстве дошкольного образования

- Узбекистан, общество
- 18:06, 05 августа 2019
- Просмотров: 1386
|Предыстория: Старшая дочь президента Узбекистана Саида Мирзиёева выложила фото сына, катающегося на Flyboard
CA-NEWS (UZ) - Младшая дочь президента Узбекистана Шахноза Мирзиёева назначена начальником Главного управления формирования и ведения политики сферы дошкольного образования Министерства дошкольного образования, сообщила «Газете.uz», ссылаясь на пресс-службу МДО.
С декабря 2017 года Шахноза Мирзиёева работала заместителем начальника Главного управления организации деятельности дошкольных учреждений и стратегического развития МДО.
Напомним, что в апреле 2019 года старшая дочь президента Узбекистана Шавката Мирзиеева Саида также получила руководящую должность. Она была назначена из заместителем директора Агентства информации и массовых коммуникаций при администрации главы государства.
У Шавката Мирзиеева трое детей: две дочери и сын Миралишер, который учится в школе.