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  6 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкенте произошло четыре пожара за один день

CA-NEWS (UZ) -  За истекшие сутки на территории столицы зафиксировано 4 случая пожаров, сообщило 5 августа Управление пожарной безопасности города Ташкента.

Как отмечается в сообщении ведомства, 3 пожара связаны с возгоранием сухой растительности и мусора.

Один из пожаров произошёл в столичном ресторане “Баркач”, где горела крыша, а также подсобное и помещение генератора на площади 40 кв.м. Спасено 2000 кв.м. строений здания ресторана от пожара.

На ликвидацию пожара было задействовано 4 единицы пожарной техники. Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание электросети.

Погибших и пострадавших в результате пожаров не зафиксировано.

Сообщается, что сумма причинённого ущерба устанавливается.

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