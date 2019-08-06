Госслужащие Туркменистана будут получать зарплату только после отплаты коммунальных услуг

- Туркменистан, общество
- 9:18, 06 августа 2019
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CA-NEWS (TM) - Власти Туркменистана продолжают осуществлять меры по выявлению должников и принуждению населения оплачивать коммунальные услуги.
В частности, госслужащие страны для получения заработной платы будут вынуждены предъявлять по месту работы справку об отсутствии задолженности по квартплате, а том числе за свет, газ и воду.
Корреспондент Азатлыка сообщает о ситуации в Лебапской области Туркменистана. "Бюджетникам не будут выдавать зарплату за июль и август пока они не сдадут по месту работы подтверждение об оплате электричества, газа и коммунальных услуг, заверенные в районных учреждениях", - сообщил 4 августа корреспондент Азатлыка в регионе.
По его словам, получение требуемых справок занимает продолжительное время, а также усложняется очередями.
- Для получения требуемых справок уходит, по меньшей мере месяц. В учреждениях по электроэнергии огромные очереди, которые доходят до тысячи человек. Поэтому, чтобы получить справки, кроме оплаты предоставленной электроэнергии, приходиться платить сверху взятку в 50 манатов (около 14 долларов по офиц.курсу), - сообщает корреспондент Азатлыка в Лебапском велаяте.
До этого с требованием подтверждать отсутствие задолженности по квартплате столкнулись сотрудники госучреждений других регионов Туркменистана.
Как сообщали 17 июля корреспонденты Азатлыка в Мары, сотрудникам госучреждений и предприятий Марыйского велаята объявили о требовании подтверждать отсутствие задолженности по квартплате. Руководство некоторых местных организаций объяснило свои действия требованиями прокуратуры.