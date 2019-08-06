ЕАБР окажет финансовую поддержку очередному экономическому проекту в Таджикистане стоимостью $40 млн

Страны-члены Евразийского банка развития

CA-NEWS (TJ) - Евразийский банк развития (ЕАБР) окажет финансовую поддержку реализации очередного экономического проекта в Таджикистане. Стоимость проекта – $40 млн. Об этом сообщил журналистам из государств участниц Банка – (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан) по итогам пресс-тура заместитель председателя правления ЕАБР Амангельды Исенов.

По его словам, в июле этого года ЕАБР, Государственное экспортное страховое агентство Казахстана (KazakhExport) и госпредприятие «Таджикская железная дорога» подписали соглашение о взаимопонимании, в рамках которого планируется финансирование отдельных инвестиционных проектов, в том числе приобретение новых локомотивов.

В интервью «Авеста» Амангельды Исенов отметил, что банком рассматриваются и другие инвестиционные проекты, представленные Таджикистаном на предмет финансирования. Эти проекты охватывают такие сферы, как энергетика и сельское хозяйство.

Заместитель главы правления ЕАБР также сообщил, что в настоящее время банком рассматривается порядка 70 инвестиционных проектов (из всех стран-членов) общая сумма, которых по приблизительным подсчетам составляет $2 млрд. Указанные проекты должны пройти этапы рассмотрения – процесс, который занимает определенное время.

В ходе указанного пресс-тура, организованного ЕАБР журналисты из государств-участниц Банка ознакомились с инвестиционными проектами с финансовым участием ЕАБР в Казахстане. Проекты охватывают сферы пищевой и горнорудной промышленности, а также энергетики и являются финансово устойчивыми.

Масштабный промышленный проект по добыче драгоценного металла (золота) действительно поражает. В проекте Кызыл («Бакырчикское горнодобывающее предприятие») добывают руду, которая отличается крайне сложной технологией извлечения золота. Именно этот проект в 2014 году был приобретен российским «Полиметаллом», который внедрил новые технологии для разработки указного месторождения. Из-за особенностей месторождения за полувековую историю ее эксплуатации никому до «Полиметалла» не удавалось наладить здесь масштабную промышленную добычу драгоценного металла.

Как сообщили журналистам представители предприятия, предыдущим инвесторам, в том числе одной знаменитой австралийской компании не удалось разработать указанное месторождение, а «Полиметалл» открытым способом добычи руды начал с получения золотосодержащего концентрата с дальнейшей переработкой за пределами Казахстана. Успешная реализация проекта позволяет выполнять свои обязательства перед банком, а также финансировать социальные проекты в Усть-Каменогорске (Восточно-Казахстанская область). В планах на текущий год – добыча 300 тыс. унции (одна унция – 31 грамм золота). Объем инвестиций в проект составил порядка $319 млн.

Представители ЕАБР отмечают, что финансируя такие проекты, как «Бакырчикское горнодобывающее предприятие», они содействуют развитию рыночной экономики государств-участников Банка. К примеру, за счет указанного проекта поддерживаются производители в Казахстане, России и Беларуси.

Другой важный энергетический проект, финансируемый ЕАБР, касается освоения возобновляемых источников энергии. За счет средств банка в Акмолинской области Казахстана построена ветровая станция, мощностью 45 МВт. Указанный объект введен в эксплуатацию в августе 2015 года и с того времени выработал 630 млн. кВт/ч электроэнергии.

Как сообщили представители казахской энергетической компании, проект является финансово устойчивым и все обязательства перед банком выполняются своевременно. К настоящему времени погашено 45% от общей суммы долга.