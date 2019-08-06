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  6 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Япония сыграет против Монголии во втором отборочном туре чемпионата мира по футболу в 2022

CA-NEWS (MNG) -  10 октября Япония сыграет в своем домашнем матче во втором раунде Азиатского отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против Монголии на стадионе Сайтама (Saitama Stadium). Об этом сообщила Японская футбольная ассоциация.

"The Samurai Blue" начнет свою групповую кампанию против Мьянмы в Янгоне 10 сентября и отправится в Душанбе, чтобы сыграть в Таджикистане 15 октября. Япония также встретится с Кыргызстаном 14 ноября.

Второй раунд азиатских отборочных матчей в финал Кубка мира в Катаре пройдет с 5 сентября 2019 года по 9 июня 2020 года.

34 ведущих команды в Азии, а также шесть победителей матчей первого круга были разыграны в восьми квалификационных группах. Победители групп и четверо лучших, занявших второе место, перейдут в третий тур. 12 сторон также автоматически будут претендовать на Кубок Азии 2023 года.

Во главе с Хадзиме Мориясу, Япония надеется пройти отбор на седьмой чемпионат мира подряд, так как турнир проходит в Азии уже во второй раз.

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