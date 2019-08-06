Запущена первая газовая турбина на Туракурганской ТЭС

CA-NEWS (UZ) - Туракурганская ТЭС в Наманганской области 5 августа текущего года запустила первую газовую турбину. Сейчас ТЭС будет функционировать в тестовом режиме, а с ноября заработает на полную мощность, сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Второй блок будет запущен в ноябре этого года. Энергоблоки нового типа позволят получать вдвое больше электроэнергии на единицу затраченного топлива по сравнению с традиционными теплоэлектростанциями.

По прогнозам специалистов, КПД парогазовых установок составит порядка 59%, а это вдвое превышает параметры традиционных парогенераторных станций; выбросы в атмосферу при эксплуатации энергоблоков сокращаются почти вдвое, отметили в министерстве.

Запуск Туракурганской ТЭС создаст 900 Мвт дополнительной мощности или 7 млрд кВт*ч электроэнергии в год и позволит обеспечить основную потребность в электроэнергии Ферганской долины – Наманганскую, Андижанскую и Ферганскую области.