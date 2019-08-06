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  6 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Баттулга находится с рабочей командировкой в сомоне Халх гол аймака Дорнод

CA-NEWS (MNG) -  После возвращения из США президент Монголии Халтмагийн Баттулга 4 августа отправился в сомон Халх гол аймака Дорнод в целях ознакомления с ходом реализации проекта «Новый сомон», передает Montsame.

Этот проект реализуется в рамках празднования 80-летия Победы на реке Халхин-гол, которого Монголия и Россия планируют совместно отметить в сентябре.

Президент России Владимир Путин заявил о своем участии в юбилее Победы на реке Халхин-гол, решил вопрос финансирования указанного проекта. Так российская компания «Роснефть» пожертвовала необходимую сумму в размере 8 млн.евро для реализации данного проекта.

В рамках созидательных работ строятся 11 новых объектов на территории сомона Халх гол, в частности, административное здание, культурный центр вместимостью 250 чел., больница с 20 койками, средняя школа для 650 ребят, детский сад на 150 детей, общежитие, спортивный зал и т.д.

В настоящее время работа созидания выполнена на 80 процентов.

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