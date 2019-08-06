Талибы захватили еще один уезд на границе с Туркменистаном

CA-NEWS (TM) - Боевики движения «Талибан» захватили уезд Хумаб в северной афганской провинции Джаузджан, который граничит с Туркменистаном. По данным местных властей, всего в этой провинции насчитывается 1,5 тысячи талибов, сообщает TOLOnews.

Руководитель координационного центра сил безопасности в Джаузджане Мохаммад Захир сообщил, что помимо уезда Хумаб боевики захватили уезд Кош-Тепа.

«В Джаузджане действуют 123 различных отряда талибов. Общая численность их достигает 1,5 тысячи человек. Все они совершают террористические атаки», - сказал он.

Джаузджан является родной провинцией первого вице-президента Афганистана, лидера афганских узбеков Абдул Рашида Дустума. Он побывал в провинции 10 июля, чтобы встретиться с местными силовиками и жителями.

*белым цветом выделена провинция Джаузджан