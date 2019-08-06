Июль в этом году стал самым жарким месяцем за всю историю метеонаблюдений

CA-NEWS (CA) - Июль в этом году стал самым жарким месяцем за всю историю метеонаблюдений. Об этом сообщила европейская служба мониторинга изменений климата в рамках программы Copernicus. По данным ученых, в июле средняя температура была выше на 0,56 градуса средних температурных значений периода 1981-2010 годов, передает Euronews.

Согласно зафиксированным данным, средние температуры в июле превысили предыдущий рекорд, относящийся к июлю 2016 года, на 0,04 градуса Цельсия. Западную Европу в прошлом месяце накрыла аномальная жара, в ряде стран, в том числе и за полярным кругом, были установлены температурные рекорды.

По словам руководителя программы мониторинга экологии и климата Земли, "с учетом продолжающихся выбросов парниковых газов и их влияния на рост температур и эти рекорды будут побиты".

Последние новости пришли в момент, когда шведская экоактивистка Грета Тунберг приняла участие в открытии молодежного климатического саммита "SMILE for Future" в Лозанне. Его участники собрались в Швейцарии, чтобы обсудить, как минимизировать последствия глобального потепления . В сентябре на ключевой климатической конференции ООН они рассчитывают на результат.

Молодые люди не перестают предпринимать попытки достучаться до политиков и доказать, что жара для всех одинакова и страдают от нее все живые существа на планете.