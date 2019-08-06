Казахстанцы, служившие на таджико-афганской границе, просят приравнять их к ветеранам

Мухтар Тайжан и Мурат Мухамеджанов / Фото Informburo.kz

CA-NEWS (KZ) - Казахстанцы, служившие на таджико-афганской границе с 1992 по 2001 годы, просят присвоить им статус участников боевых действий. Об этом они заявили на пресс-конференции в Нур-Султане, передает informburo.kz.

По их словам, в те годы во время службы погибли 46 казахстанцев. Некоторых из них посмертно наградили, а выжившим не предоставили ни льгот, ни почётного статуса. В других странах СНГ, к примеру, их сослуживцы приравнены к ветеранам и получают пособия.

"Первый солдат, который погиб на таджико-афганской границе – сержант Батырханов награждён орденом "Айбын" посмертно в 1994 году. Он выполнял боевую задачу, прикрыл группу пограничников. 7 апреля 1995 года 17 казахстанцев погибли в бою с моджахедами, 33 получили ранения, многие посмертно награждены медалями. Люди погибали, но при этом статуса нет", – рассказал председатель РОО "Союз ветеранов боевых действий на таджико-афганской границе и военных конфликтов" Мурат Мухамеджанов.

Впервые он обратился к властям с просьбой предоставить статус ветеранов в 2012 году – в Комитет по международным делам, обороне и безопасности Сената. После этого Министерство труда и соцзащиты населения начало подсчёт: сколько человек служили, сколько нужно денег на выплату пособий. Официального отказа не было, но и ничего не изменилось.

"Должна быть социальная справедливость. Наши товарищи – россияне и таджики получили статус в 1997 году. Мы не просто охраняли границу, мы оборонялись. А что такое оборона? Это вид боя. Там как таковой границы не было, как все себе представляют. Там всё было сожжено, уничтожено. Моджахеды ездили по территории Таджикистана на машинах. Среди нас есть много раненых и контуженых, кто-то прикован к постели, есть инвалиды", – добавил Мурат Мухамеджанов.

Военный атташе Украины в Казахстане Андрей Полищук подтвердил, что украинцы, которые участвовали в миротворческих операциях по линии ООН, в большинстве своём получают статус участников боевых действий.

"После трагических событий, когда казахстанские военнослужащие вместе с украинскими принимали участие в миротворческой миссии в Ираке и погибли пять военнослужащих вашей страны, Казахстан приостановил участие в таких операциях. Но сейчас эта ситуация (придание статуса. – Авт.) приобретает особую актуальность, потому что с октября прошлого года Казахстан возобновил участие в миротворческих операциях ООН. Мы знаем, что отправлена рота казахстанских миротворцев в Ливан, которая сейчас занимается важным делом по поддержанию мира и стабильности в этой стране", – сказал Андрей Полищук.

Служивший на таджико-афганской границе Сергей Зыков провёл там шесть месяцев. В армию его забрали от Федерации боевых искусств в 19 лет.

"Мы были в первых рядах. Погибали друзья. Мало кто об этом говорит. Было страшно, когда только попали туда, где свистят пули и взрываются снаряды. С одной стороны "духи", с другой – Афганистан", – вспоминает Сергей Зыков.

Некоторые его сослуживцы до сих пор живут с осколками снарядов внутри.

"Конечно, недовольны. Жалко матерей, родственников погибших, кто инвалидом остался. Матерей у которых дети не вернулись. Минимальное пособие им выдают", – сказал он.

Сергей Коваленко тоже поехал на таджико-афганскую границу в 19 лет в 1996 году.

"Я проходил срочную службу в Жамбылской области. За нашу Родину написал рапорт войти в состав миротворческих сил", – рассказал Сергей Коваленко.

Другой служивший там Болат Рысбаев отметил, что для большинства важны не пособия и льготы, а сам статус, признание государством их отважности.

"Для нас это гордость", – подчеркнул он.

В Министерстве труда и социальной защиты населения на официальный запрос Informburo.kz сообщили, что создали рабочую группу по этому вопросу. Расчёты требуют детального обсуждения с заинтересованными госорганами.

"Этот вопрос находится на повестке дня министерств обороны, финансов, труда и социальной защиты населения по совершенствованию мер социальной поддержки ветеранов", – сообщили в Минтруда.

Но когда будет принято окончательное решение, в ответе не уточнили.

Всего из Казахстана на таджико-афганскую границу направили около 10 500 человек. Семьи погибших получают ежемесячное пособие в размере 11 590 тенге; солдаты, которые стали инвалидами – 19 064 тенге.

В Министерстве обороны отметили, что отправка казахстанцев в опасную зону не оценивалась как участие в боевых действиях или миротворческой операции. Поэтому вопрос о присвоении им статуса участника боевых действий не стоит.

"Представляется целесообразным вопрос о придании статуса участника боевых действий военнослужащим ВС РК, выполнявшим задачи на таджико-афганской границе, инициировать в рамках СНГ через Министерство труда и социальной защиты населения РК", – сказано в ответе министерства.