РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  6 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Трое граждан Узбекистана погибли в результате ДТП в Казахстане

CA-NEWS (UZ) -  По информации Генерального консульства Узбекистана в Алматы, 2 августа 2019 года на автотрассе Алматы-Ташкент-Термез в Туркестанской области Казахстана произошло дорожно-транспортное происшествие.

По данным МИД РУ, в аварии на месте погибли 4 человека, в том числе 2 пассажира – граждане Узбекистана Ф.Т. и Д.А. Третий гражданин Узбекистана от полученных травм скончался в городской больнице г.Шымкент.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело и ведется следствие.

Генконсульство взяло ситуацию на контроль и помогает родным погибших в решении консульско-правовых и организационных вопросов транспортировки тел соотечественников на родину.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В автоаварии на трассе в Узбекистане погибли трое граждан Казахстана, двое из них дети
  • Пережившая насилие в поезде "Тальго" обратилась к казахстанцам и руководству страны
  • Младшая дочь президента Шахноза Мирзиёева получила новую должность в министерстве дошкольного образования
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×