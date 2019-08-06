Трое граждан Узбекистана погибли в результате ДТП в Казахстане

CA-NEWS (UZ) - По информации Генерального консульства Узбекистана в Алматы, 2 августа 2019 года на автотрассе Алматы-Ташкент-Термез в Туркестанской области Казахстана произошло дорожно-транспортное происшествие.

По данным МИД РУ, в аварии на месте погибли 4 человека, в том числе 2 пассажира – граждане Узбекистана Ф.Т. и Д.А. Третий гражданин Узбекистана от полученных травм скончался в городской больнице г.Шымкент.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело и ведется следствие.

Генконсульство взяло ситуацию на контроль и помогает родным погибших в решении консульско-правовых и организационных вопросов транспортировки тел соотечественников на родину.