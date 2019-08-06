Фото — «Конный марафон» в Монголии, в котором участвуют всадники из Кыргызстана и Казахстана

Кыргызстан, общество

10:25, 06 августа 2019

Просмотров: 2225

Обновлено: 10:26, 06 августа 2019 English

CA-NEWS (KG) - В новом конкурсе «Конный марафон» проводимого в рамках АрМИ-2019 на территории Монголии принимают участие конные подразделения из 4 стран мира России, Монголии, Казахстана и Кыргызстана. Конкурс продлится до 8 августа 2019 года. Международный этап конкурса «Конный марафон» проходит на базе Объединенного учебного центра Вооруженных сил Монголии на полигоне «Таван Толгой». ⇳