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  6 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Фото — «Конный марафон» в Монголии, в котором участвуют всадники из Кыргызстана и Казахстана

CA-NEWS (KG) -  В новом конкурсе «Конный марафон» проводимого в рамках АрМИ-2019 на территории Монголии принимают участие конные подразделения из 4 стран мира России, Монголии, Казахстана и Кыргызстана. Конкурс продлится до 8 августа 2019 года.

Международный этап конкурса «Конный марафон» проходит на базе Объединенного учебного центра Вооруженных сил Монголии на полигоне «Таван Толгой».

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