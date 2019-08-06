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  6 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане задержан мужчина, получивший $20 тысяч для отправления на работу в Японию
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CA-NEWS (UZ) -  В Узбекистане задержали мужчину, который получил с четырёх заявителей на работу в Японии по $5 тысяч, в обмен на оказание помощи в сдаче экзамена, сообщила пресс-служба прокуратуры РУ.

"В ходе проведённого сотрудниками Департамента при Генеральной прокуратуре оперативного мероприятия, был задержан сотрудник частного агентства «R.W.» Н.С. с вещественными доказательствами при получении по 5000 долларов США за каждого гражданина, в общем счете 20.000 долларов США, от гражданина У.Ж. за оказание помощи в сдаче экзамена его 4 знакомых через своих знакомых в вышестоящих организациях для отправления на работу в Японию", - отмечается в сообщении ведомства.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, ведутся следственные действия.

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