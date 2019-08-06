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  6 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Осужденных из тюрьмы «Жаслык» переведут в колонии по месту жительства
Продолжение: Делегация ЕС в Узбекистане приветствовала решение о ликвидации колонии «Жаслык»Предыстория: Президент Узбекистана решил закрыть печально известную тюрьму «Жаслык», где содержались политузники

CA-NEWS (UZ) -  Отбывающие наказание в Специализированной колонии по исполнению наказания «Жаслык» будут переведены в колонии, расположенные поблизости к месту жительства осужденных, сообщил заместитель министра внутренних дел Узбекистана Бахромбек Адилов. Об этом передает издание Kun.uz.

«МВД поручено в месячный срок в установленном порядке распределить осужденных по колониям, расположенным поблизости от их места жительства. Мы готовы выполнить это поручение», – сказал Адилов на пресс-конференции.

Он также сообщил, что МВД может рассмотреть вопрос о допуске журналистов на территорию колонии «Жаслык».

Напомним, ранее президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление «О ликвидации Специализированной колонии по исполнению наказания №19 Министерства внутренних дел Республики Каракалпакстан». По официальным данным, в настоящее время в ней содержатся 395 осужденных.

Согласно постановлению, здания, сооружения и имущество колонии по исполнению передается следственному изолятору №2 МВД Республики Каракалпакстан.

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