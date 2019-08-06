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  6 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Каракалпакстане браконьеры застрелили занесенных в Красную книгу джейранов

CA-NEWS (UZ) -  3 августа 2019 года, во время рейда инспекторов Экологического контроля Комитета Республики Каракалпакстан по экологии и охране окружающей среды, были обнаружены браконьеры незаконно охотившиеся на джейранов. Об этом сообщила пресс-служба Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды.

Вблизи от населенного пункта «Коныраткол» Тахтакупирского района был остановлен автомобиль, во время осмотра которого были выявлены три застреленных джейрана, занесённые в Красную книгу Республики Узбекистан.

В ходе расследования, в качестве вещественных доказательств было изъято охотничье ружьё ИЖ-58 калибра 2х12, номер № Р-05351, принадлежащее гражданину К.К., прожектор, пули и патроны, 3 особи джейранов.

В настоящее время устанавливается общая сумма нанесенного ущерба и сумма штрафов, отметили в ведомстве.

Напомним, что в прошлом джейран был излюбленным объектом охоты. Он представлял собой один из основных источников мяса для чабанов Южного Казахстана и Средней Азии. В настоящее время охота на джейрана повсеместно запрещена. Он включён в Красную книгу МСОП как редкое и исчезающее животное.

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