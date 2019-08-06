Граждане Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана возглавляют расколовшиеся группировки убитого боевика Шейха Салахуддина, - доклад СБ ООН

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CA-NEWS (KG) - Граждане Кыргызстана - Алишер Тажибаев, Таджикистана - Убайдулло Мурадолуоглы, также известный как “Абу Юсуф” и Узбекистана – Сулейманов возглавляют расколовшиеся группировки отряда Хатиба Имам аль-Бухари*, лидером которой был убитый боевик Шейх Салахуддин (Акмаль Джурабаев)*. Хатиба Имам аль-Бухари (Khatiba Imam Al-Bukhari – КИБ) действует под покровительством HTS* ( Hay’at Tahrir al-Sham- Хайят Тахрир аш-Шам) в районе Идлиба. КИБ раскололся на три группы после смерти своего лидера Акмаля Джурабаева и последовавших за этим организационных проблем. Самую крупную из этих групп возглавляет, гражданин Таджикистана. Две меньшие группы возглавляют гражданины Кыргызстана и Узбекистана, говорится в докладе Совета Безопасности ООН.

Страны Центральной Азии считают, что их основная террористическая угроза исходит от их граждан, которые побывали в Сирии, Ираке и в меньшей степени в Афганистане, где они были связаны с рядом террористических организаций.

Иностранные боевики-террористы продолжают попытки выехать в зону конфликта, хотя и в гораздо меньших масштабах, чем в предыдущие годы. Узбекские и Таджикские трудовые мигранты в Корее, России, Турции и других странах, в которых проживают крупные диаспоры, подвергаются онлайн-пропаганде и вербовке.

По данным государств-членов, число бойцов Катибат аль-Таухид валь Джихад (КТЖ), к которым пытаются присоединиться граждане Центральной Азии, выросло до 500. Группа действует в провинциях Хама, Идлиб-Ладхикия, в Сирийской Арабской Республике.

КТЖ - самая боеспособная, лучше всего оснащенная и лучше всего финансируемая узбекская группа. Группа Исламского Джихада теперь находится под полным контролем Хайят Тахрир аш-Шам. В состав этой группы входят от 30 до 40 этнических узбеков и несколько турецких граждан. Граждане Узбекистана прибыли в Сирию из Афганистана, говорится в докладе.

В Сирии и Ираке около 1500 боевиков из Таджикистана присоединились к созданным террористическим группам, причем 600 из них, как полагают, все еще живы. Гульмурод Халимов считается их лидером. Он потерял должность “военного министра " ИГИЛ и, как сообщается, находится в Идлибе. Граждане Центральной Азии в Сирийской Арабской Республике нацеливаются на узбеков и таджиков на их родных языках через онлайн-вербовку. Эта пропаганда способствует поездкам в зону конфликта, сбору средств и созданию спальных ячеек в их родных странах. В 2019 году в результате совместной операции, проведенной спецслужбами стран региона, были арестованы 26 членов ИГИЛ, часть из них-репатрианты.

Примерно 2000 граждан Содружества Независимых Государств содержатся под стражей на северо-востоке Сирийской Арабской Республики. С начала 2019 года 524 гражданина, почти все женщины и дети, были репатриированы Казахстаном, 156-Узбекистаном и 84-Таджикистаном.

ИГИЛ-К (Вилаят Хорасан) имеет Среднеазиатский контингент примерно из 200 боевиков, возглавляемый гражданином Таджикистана Сайвали Шафиевым, также известным как “Мауавия”. В настоящее время он действует в провинции Нангархар, где является членом руководящего органа ИГИЛ-К, или Шура. Он стремится вербовать таджикских боевиков и собирать средства, используя онлайн-пропаганду на таджикском языке.

В апреле лидер ИГИЛ-к Маулави Зия уль-Хак, также известный как Абу Омар Хорасани , был “уволен” и заменен Маулави Абдуллой, также известным как Маулави Аслам Фаруки, который ранее отвечал за операции в агентстве Хайбер. Понижение уль-Хака, как сообщается, было связано с плохой работой в контексте неудач ISIL-K в Нангархаре во второй половине 2018 года. Назначение нового лидера было сделано во время визита основной делегации ИГИЛ, подчеркнув прямую связь между ИГИЛ-К и ядром ИГИЛ в Ираке и Сирийской Арабской Республике.

Хатиба Имам аль-Бухари* - отряд имени имама «Аль-Бухари». Распался после смерти лидера Шейха Салахуддина и раскололся на 3 части.

Шейх Салахуддин (Акмаль Джурабаев)* - главарь отряда узбекских боевиков имени имама «Аль-Бухари». Он родился и вырос в городе Наманган, который расположен в Ферганской долине Узбекистана. Убит в Сирии своими сподвижниками в возрасте 43 лет.

HTS - Хайят Тахрир аш-Шам* - коалиция группировок, возглавляемая боевиками группировки «Джебхат ан-Нусра». Создана в феврале 2017 года в качестве ответа на установление режима прекращения огня в Сирии.