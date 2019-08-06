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  6 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В ООН подсчитали, что Пхеньян мог заработать $2 млрд на кибератаках

CA-NEWS (CA) -  Экспертная группа Совета Безопасности ООН, ведущая мониторинг выполнения санкций в отношении Северной Кореи, сообщила о получении Пхеньяном примерно 2 миллиарда долларов при помощи кибератак. Полагают, что страна использует эти средства для разработки ядерного оружия и ракет, передает NHK.

Группа представила отчет о ситуации за последние полгода.

В докладе говорится, что Север проводил все более сложные кибератаки для похищения средств у финансовых институтов и бирж по обмену криптовалют.

Атаками, по данным экспертов, руководило Генеральное бюро разведки, которое является северокорейским разведывательным агентством.

Представители Совета Безопасности ООН говорят о росте числа кибератак со стороны Севера, отмечая важность для правительств разных стран обмена информацией по вопросам международной финансовой деятельности.

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