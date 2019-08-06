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  6 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Монголия запустила общенациональную акцию по очистке окружающей среды

CA-NEWS (MNG) -  Монголия запустила общенациональную акцию по очистке окружающей среды, сообщает Женьмин Жибао со ссылкой на пресс-службу министерства окружающей среды и туризма страны.

Экологическая акция "Монголия без мусора", которая продлится один год, будет направлена на поддержание чистоты окружающей среды, популяризацию законов об охране природы и повышение уровня информированности граждан о наличии пунктов раздельного сбора отходов.

В ее рамках Министерство окружающей среды и туризма Монголии ежемесячно будет проводить экологический конкурс под названием "Чистая окружающая среда". Соответствующие организации по всей стране будут активно участвовать в различных мероприятиях, в том числе и в работе по увеличению количества мусорных баков. Ожидается, что победитель данного экологического конкурсa получит 1 млн тугриков (порядка 375 долларов).

Согласно последним оценкам, ежегодно в Монголии образуется более 2 млн тонн отходов, в том числе 500 тыс. тонн пластиковых отходов.

По данным Министерства окружающей среды и туризма Монголии, в стране перерабатывается только 5-6 проц. общего объема мусора.

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