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  6 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Мэр Душанбе поручил организовать экскурсии для беспризорников и сирот

CA-NEWS (TJ) -  Председатель города Душанбе Рустам Эмомали утвердил накануне План мероприятий по празднованию в столице 28-й годовщины государственной независимости Таджикистана, передает Avesta.

Согласно утвержденному плану планируется организовать экскурсии беспризорников и сирот в столичные музеи и парки.

Также в честь 28-й годовщины государственной независимости Таджикистана запланированы спортивные мероприятия, общегородской субботник, различные конкурсы и викторины.

Основное мероприятие в честь Дня государственной независимости, в том числе театрализованное представление пройдет вечером 9 сентября на столичном «Наврузгохе».

Источник в столичной администрации сообщил «АП», что по решению мэра, мероприятия в честь Дня независимости республики пройдут во всех районах столицы, во всех парках культуры и отдыха города.

К празднику Государственной независимости Таджикистана в Душанбе будут сданы в эксплуатацию десятки объектов социально-экономического назначения.

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