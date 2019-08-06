Асет Исекешев прокомментировал дело экс-главы "Астана ЛРТ"

CA-NEWS (KZ) - В 2017 году в бытность акимом столицы Асет Исекешев объявил выговор Талгату Ардану за некачественную организацию парковки у железнодорожного вокзала, после чего бывший руководитель "Астана ЛРТ" был уволен с должности.

Бывший аким столицы Асет Исекешев высказался о расследовании в отношении экс-председателя правления ТОО "Астана LRT" Талгата Ардана, которого обвиняют в хищении бюджетных средств, передаёт корреспондент Bnews.kz.

"Мы, когда освободили его от должности, ряд материалов направили в правоохранительные органы уже тогда. Сейчас расследование продолжается, они (правоохранительные органы - авт.) дадут информацию", - сказал Асет Исекешев в кулуарах форума молодых ученых в Нур-Султане.

Напомним, что в 2017 году в бытность акимом столицы Асет Исекешев объявил выговор Талгату Ардану за некачественную организацию парковки у железнодорожного вокзала, после чего бывший руководитель "Астана ЛРТ" был уволен с должности.

Бывший председатель правления ТОО "Астана LRT" Талгат Ардан объявлен в международный розыск. В отношении него Агентством по противодействию коррупции возбуждено уголовное дело.