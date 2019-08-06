Лукашенко назначил дату выборов в верхнюю и нижнюю палаты парламента

CA-NEWS (CA) - Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указы о назначении выборов в Совет республики (верхняя палата парламента) 7 ноября и в Палату представителей Национального собрания Белоруссии (нижняя палата парламента) — 17 ноября, сообщило местное агентство БелТА.

Ранее эти даты Лукашенко предлагала Центральная избирательная комиссия республики. Тогда отмечалось, что «с большой вероятностью» выборы президента пройдут 30 августа следующего года.