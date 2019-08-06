Информацию об изнасиловании в Алматинской области трансгендера Беркходжаевой в колонии прокомментировали в КУИС

CA-NEWS (KZ) - Осужденная трансгендер Виктория Беркходжаева заявила о сексуальных домогательствах в колонии. Эта тема была затронута на пресс-конференции с участием первого заместителя председателя КУИС Тенизжана Жанибекова, передает Zakon.kz.

- Я сейчас точное число не помню, это был июль месяц. Она обратилась в правоохранительные органы в call center, что ее сотрудник принял на прием в учреждении, после этого она обратилась, что были факты сексуального домогательства. Мы сейчас в интересах следствия не можем подробности вам разглашать, - сообщил Жанибеков.

Он добавил, что орган следствия - это Алматинская область, Илийский районный отдел полиции.

- Сейчас в настоящее время это дело на контроле. Кто проходит по делу, или кто подозреваемый, сейчас я не могу говорить в интересах следствия. Но я могу добавить, что сама Беркходжаева буквально через некоторое время постановлением прокурора вывезена из учреждения в следственный изолятор в целях обеспечения безопасности, - объяснил замглавы КУИС.

26 июля сообщалось, что трансгендерная женщина Виктория Беркходжаева заявила об изнасиловании в колонии в Алматинской области. Она утверждает, что над ней надругался силовик. Сейчас следственная группа собирает вещественные доказательства, предстоит судебно-медицинская экспертиза. Адвокат осужденной опасается за ее жизнь и просит обеспечить максимальную безопасность.

История Виктории Беркходжаевой прогремела в Алматы три года назад. Женщина, которая раньше тоже была мужчиной, обвинила ее в вымогательстве. Трансгендер вины не признала, но ее все же осудили. На семь лет. Что интересно: Викторию чуть было не отправили в мужскую колонию. Несмотря на женское тело, по документам она оставалась мужчиной. Позже недоразумение исправили.