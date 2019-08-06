В Узбекистане военные и милиция устроили скандал на стоянке

CA-NEWS (UZ) - Видеозапись спора, разгоревшегося в Каршинском районе между группой военнослужащих и сотрудником отдела внутренних дел, была размещена на днях в социальных сетях.

Канал Uztime разместил в видеохостинге YouTube видео, в котором на межрайонной автостоянке возле рынка "Агора" в Каршинском районе, военные пытаются убедить сотрудника внутренних дел в том, что «внутри города нельзя ходить в специальной форме».

Как сообщил сайт “Дарё”, военные представившись офицерами Юго-Западного особого военного округа, «оказывают давление» на сотрудника отдела внутренних дел.

На видео военные потребовали от сотрудника милиции «не ходить по городу в специальной форме».

В ответ представитель ОВД говорит им: «У меня есть свои руководители. Пишите им. Если я нарушил закон, будет организована служебная проверка. Проведение проверки не входит в вашу компетенцию».

Пока ни Министерство внутренних дел, ни Министерство обороны Узбекистана не прокомментировали данное видео.