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  6 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Центробанк Монголии выпустил новые памятные монеты

CA-NEWS (MNG) -  Центральный банк Монголии (ЦБ) традиционно выпускает памятные монеты на различные темы и по случаю исторических событий. В этом году ЦБ изготовил монеты «80-летие Халхин-гол» номиналом 5 тыс.тугриков и стоимостью 300 тыс.тугриков, посвященные 80-летней годовщине Победы на реке Халхин-гол, передает Montsame.

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Также ЦБ выпустил монеты «Хот мандал» (по рус. Город мандалы) с изображением дворца божества Дуйнхор. Стоимость этой монеты номиналом 2000 тугриков составляет 1.5 млн.тугриков.

Обe монеты сделаны из серебра 999 пробы.

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