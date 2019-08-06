Центробанк Монголии выпустил новые памятные монеты

CA-NEWS (MNG) - Центральный банк Монголии (ЦБ) традиционно выпускает памятные монеты на различные темы и по случаю исторических событий. В этом году ЦБ изготовил монеты «80-летие Халхин-гол» номиналом 5 тыс.тугриков и стоимостью 300 тыс.тугриков, посвященные 80-летней годовщине Победы на реке Халхин-гол, передает Montsame.

Также ЦБ выпустил монеты «Хот мандал» (по рус. Город мандалы) с изображением дворца божества Дуйнхор. Стоимость этой монеты номиналом 2000 тугриков составляет 1.5 млн.тугриков.

Обe монеты сделаны из серебра 999 пробы.