В Узбекистане запустили онлайн-платформу для оперативного реагирования на запросы населения

CA-NEWS (UZ) - Общенациональное движение «Юксалиш» совместно с Центром «Стратегия развития» запустило специальную онлайн-платформу «Jamoatchilik» («Общественность») запустило онлайн-платформу для оперативного реагирования на запросы населения

Платформа www.jamoatchilik.uz создана с целью оперативного реагирования на предложения, вопросы и проблемы граждан, своевременного их решения, а также создания механизма налаживания эффективного диалога граждан с государственными органами, сообщила пресс-служба движения.

Кот отмечают инициаторы, платформа призвана расширить участие граждан и общественности в процессах реформирования в стране, вовлечь их в государственное и общественное управление, обеспечить открытость и прозрачность деятельности государственных органов, подотчетность и повысить их ответственность перед населением.

Через платформу будут приниматься предложения по расширению участия граждан в решении социально-значимых вопросов, а также разработке и совершенствованию нормативно-правовых актов, государственных программ и решений органов государственной власти и управления.

Платформа предоставляет гражданам возможность оперативного информирования руководителей государственных органов о важных событиях в жизни общества, внесения предложений, направленных на развитие сфер и регионов.

Поступающие от пользователей предложения будут публиковаться на сайте, и все процессы будут считаться открытыми. Каждое предложение будет изучаться соответствующими ответственными лицами, а результаты объявляться общественности.

Кроме того, платформа позволит проводить исследования и социологические опросы для изучения общественного мнения по актуальным вопросам. Планируется поощрять авторов лучших предложений и активных участников обсуждений на платформе.

Анализ результатов деятельности платформы будет осуществляться в ходе ежеквартальных отчетных встреч с участием широкой общественности. Отчетные встречи предусмотрено проводить в форме телепрограмм, в них будут участвовать активные пользователи платформы и авторы лучших предложений. Эти процессы будут освещаться в СМИ и социальных сетях в прямом эфире, отмечается в сообщении.