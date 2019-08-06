Глава МИД Узбекистана провёл переговоры с председателем Турецкого агентства сотрудничества и координации

CA-NEWS (UZ) - 6 августа в Анкаре министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов встретился с Председателем Турецкого агентства сотрудничества и координации (TIKA) Серканом Каяларом.

Как отмечалось в ходе встречи, деятельность TIKA в Узбекистане осуществляется с 1992 года в сферах реализации экономических, торговых, технических, образовательных, социальных и культурных программ, а также ряда проектов по взаимовыгодному сотрудничеству. За этот период TIKA реализовано в Узбекистане свыше 800 грантовых проектов технического содействия на более, чем 40 млн. долл. США. Ожидается, что по итогам 2019 года данный показатель значительно повысится. Назначение послом в Узбекистане бывшего заместителя председателя TIKA Мехмета Суррея Эра также рассматривается как сигнал о том, что объёмы и качество турецких проектов технического содействия в Узбекистане выйдут на новый уровень.

Одним из важных проектов TIKA в Узбекистане является открытие филиала стамбульской организованной промышленной зоны «Гебзе». Его реализация станет взаимовыгодным шагом для обеих сторон с долгосрочным эффектом, создаст новые условия для инвестиционной и производственной деятельности турецких предпринимателей в нашей стране.

По итогам встречи достигнута договоренность об активизации сотрудничества TIKA с соответствующими учреждениями Узбекистана в рамках реализации проектов и программ технического содействия в сферах экономики, культуры, образования, здравоохранения, охраны окружающей среды, туризма и ряде других социально значимых направлений.