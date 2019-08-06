В Туркменистане продолжается аномальная жара

CA-NEWS (TM) - Июль 2019 года на большей части Лебапского велаята, в отдельных районах Марыйского и Дашогузского велаятов, что, в общем, составляет около пятой части всей территории страны, как и ожидалось, стал самым жарким в Туркменистане за всю историю метеорологических наблюдений.

Особенно жарко было в Центральной, Северной (Заунгузской) и Юго-восточной частях Каракумов, сообщили Хроники Туркменистана.

Согласно данным сайта «Погода и климат», в Ашхабаде в июле обновился среднемесячный рекорд – 33,6 градуса. Максимальная температура в этом году здесь была зафиксирована 16 июля, когда воздух прогрелся до +43,7°C.

В Туркменабате (бывший Чарджоу) среднемесячная температура достигла +34 градуса Цельсия, что на 0,3 градуса выше прошлогоднего рекорда. 21 июля столбик термометра поднялся до +45,3 градусов в тени.

В Дашогузе среднемесячная температура в июле в этом году равна +32,5°C, что лишь на 0,4 градуса ниже прошлогоднего рекорда. В полдень 20 июля температура здесь поднялась до +46,4 °C.

При попытке найти информацию о погоде в Мары, оказалось, что этот город по неясной причине на сайте не представлен. Вероятнее всего из-за ошибки ввода Мары обозначен как unknown. В этом случае, в Мары среднемесячная температура достигла +33,4 градуса, что выше на 0,1 градуса прошлогоднего рекорда. Здесь, однако, необходимо уточнить, что данные представлены только начиная с 2010 года. Максимальная температура была зафиксирована 21 июля – +46,4°C.

Жителям прибрежного города Туркменбаши в этом году повезло чуть больше. Среднемесячная температура в июле была относительно невысокой – 27,5 градусов. Это почти на 2,5 градуса ниже, чем месяцем ранее и на 5 градусов ниже, чем прошлогодний рекорд, когда среднеиюльская температура была равна 32,5 градусам. Самая высокая температура за месяц была зафиксирована 22 июля – +38,9°C.

Температурный максимум в июле был зафиксирован в Ербенте 19 июля, когда воздух в тени прогрелся до +47,8 градусов!