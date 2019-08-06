В Рязанской области шесть граждан Таджикистана погибли в ДТП с микроавтобусом

CA-NEWS (TJ) - В Рязанской области при столкновении микроавтобуса и легкового автомобиля погибли шесть человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

По данным ГИБДД, автобус ехал в Таджикистан. Все пассажиры, по предварительной информации, были гражданами этой страны.

Ранее представитель регионального Минздрава говорило семи жертвах ДТП, но в ГИБДД опровергли эту информацию.

Авария произошла в Сасовском районе области на 402-м километре трассы М-5 около пяти утра. Как рассказал начальник пресс-службы регионального УМВД Александр Поташов, водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Vitо выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Toyota Land Cruiser.

В результате ДТП пострадали восемь человек, в том числе ребенок. Как рассказал РИА Новости представитель региональной медицины катастроф, всех госпитализировали в районные больницы, двоих раненых прооперировали.