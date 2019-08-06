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  6 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Команда кинологов из Узбекистана заняла третье место на конкурсе АрМИ-2019

CA-NEWS (UZ) -  Команда кинологов из Республики Узбекистан по результатам первого этапа конкурса «Верный друг» вошла в тройку лидеров заняв почетное третье место в командном зачете в рамках АрМИ-2019. Об этом сообщает tvzvezda.

После завершения этапа начальник кинологической службы вооруженных сил Республики Узбекистан — тренер команды подполковник Улугбек Джураев оценил высокую подготовленность команд-участниц.

«Наша команда готовилась в течение нескольких месяцев к участию в конкурсе. Здесь, на территории проведения, все организовано на высшем уровне. Все условия для участников, для тренировок, и наших служебных собак, созданы. Есть возможность тренироваться по несколько часов в день» - заявил подполковник Улугбек Джураев.

Возглавили турнирную таблицу в командном зачете по результатам упражнения – «Дог биатлон» (индивидуальная гонка) представители Республики Беларусь. Второе место заняла команда Российской Федерации.

Впереди командам предстоит посоревноваться в преодолении 300 метровой полосы препятствий, поразить мишень № 8 в виде грудной фигуры из автомата АК-74 М на этапе «Меткий стрелок» и в составе команды пробежать на лучшее время «Дог биатлон-эстафету».

Конкурс военных кинологов пройдет в период с 3 по 11 августа 2019 года.

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