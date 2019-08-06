Интерактивная карта погоды по Центральной Азии на 7 августа
- Кыргызстан, погода
- 17:30, 06 августа 2019
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- Обновлено: 17:31, 06 августа 2019
CA-NEWS (KG) - Прогноз погоды по Центральной Азии на 7 августа от чешской компании Windy.com.
Самая максимальная температура будет наблюдаться в некоторых городах Узбекистана и Туркменистана +41.
Самая низкая температура: на севере Казахстана +20 в Уральске.
*на нижней шкале нажмите кнопку: "Воспроизведение", чтобы увидеть как будет меняться погода по Центральной Азии до 15 августа. Внизу имеется обозначение от 0 до 40+ градусов жары
Cогласно британскому сайту Weather online, в странах Центральной Азии 7 августа погода будет держаться при следующих температурах:
В Казахстане:
В Кыргызстане:
В Таджикистане:
В Туркменистане:
В Узбекистане: