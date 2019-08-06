В Таджикистане в сфере энергетики реализуются инвестпроекты на сумму $1,8 млрд

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане, в настоящее время реализуются ряд инвестиционных проектов в энергетической сфере на общую сумму $1,8 млрд. Как сообщили «Авеста» в энергетическом секторе страны, указанные проекты предусматривают восстановление энергетической системы республики и создание необходимой инфраструктуры для экспорта электроэнергии.

По данным источника, речь идет о реконструкции гидростанций, подстанций и линии электропередачи. Основная часть указанных работ проводится за счет инвестиционных средств, то есть, кредитных и грантовых вливаний.

В энергосекторе также утверждают, что разработаны проекты по реконструкции действующих электростанций, на что требуются большие капиталовложения. В настоящее время на стадии подготовки находятся проекты на сумму около $900 млн.

К настоящему времени определены источники финансирования для реализации некоторых крупных ГЭС. В частности, идет реализация проекта по модернизации Нурекской гидроэлектростанции в два этапа с привлечением $700 млн. Реализация первой фазы проекта началось в этом году.

В энергосекторе также сообщили, что в стране реализованы энергетические проекты на сумму около $2 млрд. Построены ряд средних и малых ГЭС, линии электропередач, модернизированы ряд подстанций.