РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  6 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Таджикистане в сфере энергетики реализуются инвестпроекты на сумму $1,8 млрд

CA-NEWS (TJ) -  В Таджикистане, в настоящее время реализуются ряд инвестиционных проектов в энергетической сфере на общую сумму $1,8 млрд. Как сообщили «Авеста» в энергетическом секторе страны, указанные проекты предусматривают восстановление энергетической системы республики и создание необходимой инфраструктуры для экспорта электроэнергии.

По данным источника, речь идет о реконструкции гидростанций, подстанций и линии электропередачи. Основная часть указанных работ проводится за счет инвестиционных средств, то есть, кредитных и грантовых вливаний.

В энергосекторе также утверждают, что разработаны проекты по реконструкции действующих электростанций, на что требуются большие капиталовложения. В настоящее время на стадии подготовки находятся проекты на сумму около $900 млн.

К настоящему времени определены источники финансирования для реализации некоторых крупных ГЭС. В частности, идет реализация проекта по модернизации Нурекской гидроэлектростанции в два этапа с привлечением $700 млн. Реализация первой фазы проекта началось в этом году.

В энергосекторе также сообщили, что в стране реализованы энергетические проекты на сумму около $2 млрд. Построены ряд средних и малых ГЭС, линии электропередач, модернизированы ряд подстанций.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Вступило в силу соглашение по туризму между Турцией и Узбекистаном
  • Комиссия по справедливой торговле Южной Кореи наложит штрафы на 4 японские компании
  • Жена президента Сирии сообщила о победе над раковым заболеванием
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×