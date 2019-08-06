«Discovery Channel» снимает документальный фильм про Баян-Улгий аймак

CA-NEWS (MNG) - Американский телеканал «Discovery Channel» совместно с компанией "Grand Altai Travel" снимают документальный фильм про пешее путешествие в аймаке Баян-Улгий, передает Montsame.



Съёмочная группа прошла 110 км по маршруту Шивээт хайрхан-Алтай Таван Богд-Бага Ойгор от озера Хотон, который находится в сомоне Цэнгэл этого же аймака. Во время сьёмок они ознакомились с жизнью, традицией, культурой кочевого народа и вновь приедут, чтобы снять кадры про праздник орла, который проходит в октябре.

Основанный на собранные факты и информации документальный фильм "Hiking tour western Mongolia" /по рус. Пешее путешествие по Западной Монголии/, выйдет на экраны в ноябре 2020 года.

По мнению экспертов этот фильм станет огромным вкладом в пропаганде ознакомления Монголии за границей.