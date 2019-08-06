РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  6 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
«Discovery Channel» снимает документальный фильм про Баян-Улгий аймак

CA-NEWS (MNG) -  Американский телеканал «Discovery Channel» совместно с компанией "Grand Altai Travel" снимают документальный фильм про пешее путешествие в аймаке Баян-Улгий, передает Montsame.

Съёмочная группа прошла 110 км по маршруту Шивээт хайрхан-Алтай Таван Богд-Бага Ойгор от озера Хотон, который находится в сомоне Цэнгэл этого же аймака. Во время сьёмок они ознакомились с жизнью, традицией, культурой кочевого народа и вновь приедут, чтобы снять кадры про праздник орла, который проходит в октябре.

Основанный на собранные факты и информации документальный фильм "Hiking tour western Mongolia" /по рус. Пешее путешествие по Западной Монголии/, выйдет на экраны в ноябре 2020 года.

По мнению экспертов этот фильм станет огромным вкладом в пропаганде ознакомления Монголии за границей.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • По телевидению Туркменистана показали, как президент проводит свой отпуск (видео)
  • В автоаварии на трассе в Узбекистане погибли трое граждан Казахстана, двое из них дети
  • Интерактивная карта погоды по Центральной Азии на 6 августа
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×