Под Ташкентом участковых инспекторов обязали жить в служебных квартирах

CA-NEWS (UZ) - 5 августа начальник Управления профилактики правонарушений УВД Ташкентской области подписал указ, согласно которому инспекторы профилактики обязаны проживать в служебных квартирах, находящихся на территории несения ими службы. Об этом сообщил centralasian.org.



По словам подполковника милиции, говорившего на анонимных условиях, причиной для издания такого приказа стало то, что большинство инспекторов профилактики не проживают в выданных государством служебных квартирах и после работы уходят в свои собственные дома.

Напомним, что президент Узбекистана в апреле 2017 года утвердил Программу обеспечения инспекторов по профилактике служебным жильем на территории несения ими службы.

– Государство специально выделило им служебное жилье, чтобы они день и ночь были информированы о ситуации на территории несения ими службы. Однако инспекторы профилактики закрывают на ключ свои служебные квартиры и после работы уезжают к себе домой. К примеру, инспектор, работающий в Чирчике, после работы уезжает к себе домой в Ташкент, а работающий в Чарваке инспектор после службы едет в свой частный дом в Кумсане. Именно поэтому начальник Управления профилактики правонарушений УВД Ташкентской области Хамиджон Закиров подписал такой приказ и обязал своих подчиненных жить в служебных квартирах, – говорит подполковник.

Приказ начальника Управления профилактики правонарушений УВД Ташкентской области был разослан заместителям начальников всех районных отделений милиции по вопросам молодежи и начальникам городских и районных отделов профилактики правонарушений. Согласно приказу, именно они должны ежедневно контролировать, чтобы инспекторы профилактики проживали и ночевали в своих служебных квартирах.

Согласно приказу начальника Управления профилактики правонарушений УВД Ташкентской области, каждый инспектор профилактики обязан ежедневно составлять по пять протоколов за административные правонарушения, заниматься взысканием штрафов за нарушения, вести административный надзор за ранее осужденными, а также ежедневно вести профилактические беседы с лицами, взятыми под административный надзор и состоящими на профилактическом учете. Кроме того, инспекторы профилактики обязаны своевременно делать отметки в книгах и журналах в опорных пунктах.

Однако подполковник милиции говорит, что инспекторов профилактики «завалили работой», не имеющей прямого отношения к их профессиональным обязанностям.

– В приказе говорится, что инспектор профилактики постоянно должен быть вежливым в общении с людьми. Но, как он может работать нормально и быть вежливым, когда на него возлагают работу, не имеющую прямого отношения к его профессиональным обязанностям? Например, почему взысканием штрафов, составлением списка о количестве местного населения и выполнением поручений махаллинских аксакалов должен заниматься инспектор профилактики? Именно из-за таких лишних работ у инспекторов профилактики не остается времени для выполнения своей основной работы, такой как предотвращение преступления, – сказал подполковник.