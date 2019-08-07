Власти Самарканда заставляют владельцев дорогих автомобилей бесплатно работать во время фестиваля

CA-NEWS (UZ) - В Самаркандской области автомобили Malibu-2 и Captiva будут бесплатно привлечены для обслуживания гостей фестиваля «Шарк тароналари», который пройдёт с 23 по 30 августа.

Представитель хокимията (администрации) Самаркандской области заявил, что владельцы дорогих машин «по зову сердца выразили желание поработать бесплатно» .

Водитель Малибу-2 из Самарканде выразил недовольство. «Мне не нравится, что я буду бесплатно обслуживать в течение недели на своей машине стоимостью 30 000 долларов», - сказал он

Блогер из Самарканда Мирзо Субхонов сообщил, что 22 июля глава области подписал документ за №07-01/135 о «бесплатном использовании дорогих автомобилей, принадлежащих организациям и юридическим лицам».

По словам блогера, объявление «предусматривает бесплатное пользование в течение недели автомобилями Malibu-2 и Captiva, принадлежащими населению».

«На встречу гостей фестиваля были выделены деньги, людей не должны принуждать к этому», - сказал блогер.

Бесплатное привлечение автомобилей, принадлежащих юридическим лицам и организациям, возложено на Управление безопасности дорожного движения (УБДД) УВД Самаркандской области.

В письме, подписанном начальником УБДД Самаркандского областного УВД Абдунаби Насировым, «приказано владельцам доставить автомобиль Малибу-2 в областную администрацию 20 августа этого года».

В документе УВД указаны причины бесплатного использования принадлежащих людям автомобилей. «Автомобиль Малибу-2 будет передан в распоряжение областной администрации с 23 по 30 августа с целью встречи иностранных гостей, оказания образцового обслуживания гостям и ознакомления с нашим культурным и историческим наследием», - говорится в документе.

В указе президента Узбекистана «О мерах по подготовке к проведению международного музыкального фестиваля «Шарк тароналари» от 26 февраля 2019 года сказано, что для мероприятия выделено достаточное финансирование из республиканского бюджета.

По словам самаркандского блогера Мирзо Субхонова, автомобили, принадлежащие населению, бесплатно привлекаются не только во время фестиваля, но и на все мероприятия в Самаркандской области.

Представитель администрации Самаркандской области заявил, что «бесплатные услуги для гостей от владельцев дорогих автомобилей - это высокая форма гостеприимства, присущая менталитету самаркандцев».

Он отметил, что те, кто владеет дорогими автомобилями, сами «отказались от денег» и хотят служить бесплатно.

Чиновник Самаркандского областного УБДД заявил, что государство имеет право «в случае чрезвычайной ситуации пользоваться автомобилями граждан». Однако на вопрос о том, является ли фестиваль «чрезвычайной ситуацией», чиновник бросил трубку телефона.

Представители Министерства культуры Узбекистана, одного из организаторов фестиваля, не стали комментировать ситуацию.

Двенадцатый международный музыкальный фестиваль «Шарк тароналари» пройдет в Самарканде 26-30 августа. Ожидается, что на церемонии открытия будет присутствовать генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле.

В рамках фестиваля 27-28 августа состоится международная научно-теоретическая конференция «Перспективы развития традиционного музыкального искусства народов Востока».

Ожидается участие певцов, музыкантов и ансамблей, художников и художников из 78 стран.

Международный фестиваль «Шарк тароналари» проводится раз в два года, начиная с 1997 года.