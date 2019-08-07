Президент Турции принял Министра иностранных дел Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - Министр иностранных дел Абдулазиз Камилов 6 августа был принят президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщила пресс-служба МИД РУ.

Глава МИД Узбекистана прибыл в Анкару во главе делегации Узбекистана для участия в работе Первого заседания двусторонней Группы планирования совместной стратегии под со-председательством глав внешнеполитических ведомств двух государств и XI Ежегодной конференции послов Турции.

В состоявшейся беседе состоялся обмен мнениями о ходе практической реализации договоренностей, достигнутых в рамках контактов на высшем уровне, по результатам прошедших заседаний Смешанной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, Группы планирования совместной стратегии, рассмотрены другие аспекты двусторонней повестки дня, включая график основных совместных мероприятий.

Особое внимание удалено процессу подготовки к предстоящему под председательством лидеров Узбекистана и Турции первому заседанию Верховного совета стратегического партнёрства.