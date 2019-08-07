КНБ по моему поручению тестировал сертификат безопасности, - Токаев

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем Twitter сообщил, что КНБ провёл тестирование сертификата безопасности по его поручению в рамках программы Киберщит.

"Доказана защищенность информационного пространства РК и возможность использования сертификата только в случаях вторжения извне. Неудобств пользователям интернета нет. Благодарю КНБ", - написал Токаев.

КНБ Казахстана ранее сообщило, что завершило тестирование сертификата безопасности.

Этот сертификат создан для того, чтобы защитить казахстанцев от хакерских атак, интернет-мошенников и иных видов киберугроз, сообщают в ведомстве.

В 2017 году Нурсултан Назарбаев поручил разработать программу "Киберщит Казахстана", которая и включает в себя сертификат безопасности.