РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  7 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
КНБ по моему поручению тестировал сертификат безопасности, - Токаев

CA-NEWS (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем Twitter сообщил, что КНБ провёл тестирование сертификата безопасности по его поручению в рамках программы Киберщит.

"Доказана защищенность информационного пространства РК и возможность использования сертификата только в случаях вторжения извне. Неудобств пользователям интернета нет. Благодарю КНБ", - написал Токаев.

КНБ Казахстана ранее сообщило, что завершило тестирование сертификата безопасности.

Этот сертификат создан для того, чтобы защитить казахстанцев от хакерских атак, интернет-мошенников и иных видов киберугроз, сообщают в ведомстве.

В 2017 году Нурсултан Назарбаев поручил разработать программу "Киберщит Казахстана", которая и включает в себя сертификат безопасности.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Ташкенте произошло четыре пожара за один день
  • Казахстанцы, служившие на таджико-афганской границе, просят приравнять их к ветеранам
  • Монголия запустила общенациональную акцию по очистке окружающей среды
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×