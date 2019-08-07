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  7 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Не беспокоюсь за оценку проекта Оюу Толгой, являющегося одним из крупных проектов мира, - директор Рио Тинто

CA-NEWS (MNG) -  Несмотря на рост расходов и перенос срока введения в эксплуатацию подземного рудника «Оюу Толгой» из-за непредвиденных природных условий, исполнительный директор Рио Тинто заявил: Не беспокоюсь за оценку проекта Оюу Толгой, являющегося одним из крупных проектов мира, - прокомментировал исполнительный директор Рио Тинто рост расходов и перенос срока введения в эксплуатацию подземного рудника «Оюу Толгой» из-за непредвиденных природных условий, передает Montsame.

Цены на железную руду выросли на 65% на мировом рынке с начала 2019 года. Компания «Рио Тинто» планирует выплатить своим акционерам дивиденды в размере $1 млрд в связи с этим благоприятным условием на мировом сырьевом рынке.

Сообщение о возможном росте расходов до 1.9 млрд.долларов США и переносе срока запуска на 2.5 лет привело к резкому падению акций Рио Тинто.

В частности, цены на акции «Turquoise Hill Resources» на фондовой бирже Торонто упали более чем на 50 процентов за последний месяц, а на Нью-Йоркской не превышает одного доллара за одну акцию.

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