Эксперты предсказывают казахстанскому валютному рынку узбекский сценарий, который был при Исламе Каримове

CA-NEWS (KZ) - Валютный рынок Казахстана уйдет в тень, если предложения Нацбанка будут одобрены. Такие неутешительные прогнозы сделал глава Ассоциации обменных пунктов Казахстана Арчин Галимбаев. По его мнению, в первую очередь это связано с требованием финрегулятора регистрировать паспортные данные казахстанцев, желающих приобрести или продать валюту, сообщает Atameken Bussiness.
Эксперты предсказывают казахстанскому валютному рынку узбекский сценарий
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На чем основываются опасения эксперта и чего еще ждать от новых инициатив Национального банка рядовым казахстанцам, рассказал Тимур Ермашев.
Подробнее: https://inbusiness.kz/ru/last/eksperty-predskazyvayut-kazahstanskomu-valyutnomu-rynku-uzbekskij-scenarij
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на inbusiness.kz