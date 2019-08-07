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  7 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Эксперты предсказывают казахстанскому валютному рынку узбекский сценарий, который был при Исламе Каримове

CA-NEWS (KZ) -  Валютный рынок Казахстана уйдет в тень, если предложения Нацбанка будут одобрены. Такие неутешительные прогнозы сделал глава Ассоциации обменных пунктов Казахстана Арчин Галимбаев. По его мнению, в первую очередь это связано с требованием финрегулятора регистрировать паспортные данные казахстанцев, желающих приобрести или продать валюту, сообщает Atameken Bussiness.

Эксперты предсказывают казахстанскому валютному рынку узбекский сценарий

Подробнее: https://inbusiness.kz/ru/last/eksperty-predskazyvayut-kazahstanskomu-valyutnomu-rynku-uzbekskij-scenarij
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На чем основываются опасения эксперта и чего еще ждать от новых инициатив Национального банка рядовым казахстанцам, рассказал Тимур Ермашев.

Такие неутешительные прогнозы сделал глава Ассоциации обменных пунктов Казахстана Арчин Галимбаев. По его мнению, в первую очередь это связано с требованием финрегулятора регистрировать паспортные данные казахстанцев, желающих приобрести или продать валюту. На чем основываются опасения эксперта и чего еще ждать от новых инициатив Национального банка рядовым казахстанцам, расскажет Тимур Ермашев.

Подробнее: https://inbusiness.kz/ru/last/eksperty-predskazyvayut-kazahstanskomu-valyutnomu-rynku-uzbekskij-scenarij
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на inbusiness.kz
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